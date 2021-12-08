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Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос. Оказалось, такое случалось не только у неё

Учительница потеряла тетрадь, и виной тому кошка и робот-пылесос. Оказалось, такое случалось не только у неё

«Сочинение съела собака» — классическая анекдотичная байка-отмазка, когда ученик не сдаёт тетрадь. Но что делать, если подобное случается в жизни? Да ещё и не у ученика, а у учителя! И попробуй потом доказать, что это всё правда. С подобной ситуацией столкнулась девушка Юлия, которая преподаёт русский язык и литературу. Она потеряла тетрадь ученицы, и история очень похожа на анекдот. Но это правда!

Учительница рассказала, как потеряла тетрадь ученицы

Круг замкнулся!

Да уж, и как после этого не верить в истории про домашнее задание, съеденное собакой? Кстати, ученица Соня ответила, что в этом нет ничего страшного, у неё даже появилось вдохновение для нового сочинения.

Кошка Сеня ни в чём не раскаивается

Некоторые удивились тому, что преподаватель извиняется перед своей ученицей. Кто-то даже посчитал это унижением, другие же наоборот прониклись уважением, ведь они мечтали бы о таких учителях.

Кому-то не так сильно повезло с учителями


Таких историй оказалось немало


Но не будем заканчивать на грустной ноте, вот ещё несколько забавных историй о том, как тетради, пропуски и документы терялись благодаря кошкам, роботам-пылесосам и даже улиткам!

Как из-за кошек теряются пропуски

Восстание машин

А как вам такое? Сюрприз от улиток

Теперь понятно, куда пропадают тетради!

А с вами случалось что-то подобное? Делитесь в комментариях!


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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