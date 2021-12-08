Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

УКС Иркутска объявил аукцион на разработку проекта новой школы в Академгородке

МУП «Управление капитального строительства Иркутска» объявило аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы на 825 мест. Участок для учреждения выбран в микрорайоне Академгородок на улице Мелентьева. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.

Стоимость работ оценена в 17,9 миллиона рублей. Сейчас аукцион в стадии работы комиссии. Срок разработки проекта – 340 дней с момента подписания контракта.

Согласно техническому заданию, школу планируется построить на участке площадью 3,1 гектара с кадастровым номером 38:36:000029:11868. Примерная площадь здания – 16,6 тысячи квадратных метров на трех этажах. Школа будет рассчитана для обучения в одну смену. Помимо учебных классов, в здании обустроят столовую, кабинет врача, актовый и спортивный залы. Цветовое решение фасадов и архитектурный облик здания должны быть согласованы с главным архитектором города.

В октябре 2021 года мэр Иркутска Руслан Болотов заявил о начале проектирования нового здания для лицея ИГУ. По его словам, участок выбран на улице Мелентьева. Сейчас лицей ИГУ находится в здании бывшей школы №62, где один корпус занимает школа №77. В ней 9 классов, в одну смену учится около 500 детей. Чтобы в учреждении появилось полноценное обучение с 1-го по 11 класс, нужно построить начальный блок, переместив лицей ИГУ.

Жители Академгородка выступали против строительства школы на Мелентьева, которую анонсировала мэрия в 2020 году. Изначально предполагалось учреждение большей вместимости — свыше 1000 человек. Протест жителей связан с тем, что после открытия 19-й школы, в нее устремился большой поток учеников. Из-за чего в микрорайоне утром и вечером перегружены дороги, а в соседних со школой дворах заполнены парковки. Депутат думы Иркутска Максим Девочкин отмечал, что сейчас лицей ИГУ принимает детей с 5 класса. Многие из них самостоятельно ездят на учебу. В таком случае нагрузка на район будет в разы меньше, чем при появлении младшего блока школы.

Предыдущая новость по этой теме:

Новое здание лицея ИГУ построят в Академгородке

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
УКС Иркутска объявил аукцион на разработку проекта новой школы в Академгородке
УКС Иркутска объявил аукцион на разработку проекта новой школы в
«Слата» зафиксирует цены на 30% товаров
«Слата» зафиксирует цены на 30% товаров
За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Львов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Львов
"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила норвежку Терезу Йохауг
"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в

Топ на сегодня

Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют отношения к реальности
Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска

Еще по теме

В 6-м микрорайоне Ново-Ленино начали строить детский сад на 220 мест
На севере столицы построят школу на 825 мест
Десять тысяч учебных мест в школах Иркутска власти дополнительно откроют до 2024 года
Школу на 500 мест построят в Нижнем Новгороде