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В 10 школах столицы провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции»

В 10 школах столицы провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции»

В десяти школах столицы для учащихся предпринимательских классов провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции», сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Школьникам в игровой форме рассказали об основных инструментах создания развитой конкурентной среды. Программа разработана в качестве дополнительного образования для учащихся старших предпринимательских классов московских школ.

«Благодаря программе учащиеся смогли не только разобраться в таких понятиях, как рыночные механизмы конкуренции, прозрачность и честность по отношению к процедурам и участникам, но и научиться находить примеры конкуренции в истории, окружающем мире, экономических процессах и применять полученные знания на практике, а именно в смоделированных кейсах торгов и закупок. Цель программы – показать школьникам, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни и это нормальное состояние общества», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Программа включает в себя такие семинары, как «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего». На первом занятии школьники узнали о понятии «конкуренция» и необходимости ее прозрачности, на втором и третьем – о конкурентной среде, духе состязания, важности детального изучения вопроса и потребностей сторон. На заключительной встрече провели игру, во время которой ребята выступали заказчиками и поставщиками услуг, а также попробовали свои силы в сооружении городских объектов.

«Проект «Культура конкуренции» помогает учащимся предпринимательских классов овладевать важными практическими навыками. Деловые игры, решение кейсов погружают ребят в реальную экономическую ситуацию, учат анализировать информацию, взвешивать риски и принимать командные решения. Можно с уверенностью сказать, что такие занятия – путь к осмысленному выбору будущей профессии», – сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Проект предполагается развивать и сделать постоянным для столичных школ. 

Организаторы пилотного проекта – Департамент города Москвы по конкурентной политике, Университет Правительства Москвы и Городской методический центр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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