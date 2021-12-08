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В Assassin’s Creed Odyssey на Xbox можно будет поиграть бесплатно

В Assassin’s Creed Odyssey на Xbox можно будет поиграть бесплатно


Издательство Ubisoft объявило о планах провести «Бесплатные выходные» для игры Assassin’s Creed Odyssey. Акция состоится на выходных — с 16 по 19 декабря. Указано, что акция приурочена к 35-летию игрового издательства.

Отметим, что Assassin’s Creed Odyssey вышла в октябре 2018 года. Она является одной из наиболее высоко оцененных в серии Assassin’s Creed Odyssey. На сайте Opencritic у Assassin’s Creed Odyssey рейтинг в 84 балла из 100.

События игры Assassin’s Creed Odyssey разворачиваются в Древней Греции во времена Пелопоннесской войны.


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По материалам: newxboxone

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