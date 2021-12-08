В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют

Австралия намерена выпустить собственную цифровую валюту, одновременно введя правила для криптовалют. Об этом заявил глава Казначейства Джош Фриденберг, сообщает портал nine.com.au.

Казначей подтвердил, что правительство и Резервный банк сейчас прорабатывают возможность создания CBDC.

"И, безусловно, это быстро меняющаяся сфера. В нашем финансовом секторе происходит цифровая революция", — добавил он.

Фриденберг отметил, что для криптовалют настало время работать под эгидой "продуманной нормативной базы".

"Мы хотим вывести их из тени", — подчеркнул чиновник.

По его словам, правительство хочет, чтобы биржи и криптокомпании получали финансовые лицензии.

"Это обеспечит потребителям больше уверенности и доверия в отношении сторон, с которыми они имеют дело", — считает Фриденберг.

За последние 10 лет более 800 000 австралийцев хотя бы раз владели цифровыми активами, сообщил казначей. Он назвал криптовалюты "быстро развивающейся областью", которую правительству необходимо опередить.

Фриденберг предупредил, что с повышенным вниманием регуляторов столкнутся также финансовые сервисы формата "купи сейчас, плати потом" и цифровые кошельки.

https://twitter.com/JoshFrydenberg/status/1468433502622212097

Напомним, Резервный банк Австралии участвует в проекте "Данбар" по тестированию трансграничных расчетов в CBDC под эгидой Банка международных расчетов.