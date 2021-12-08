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В Братском районе ввели режим ЧС из-за отсутствия света в поселке Прибойный

Власти Братского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварийного отключения электроснабжения в поселке Прибойный. Без света остаются 428 человек, сообщил на личной странице в «Фейсбук» мэр Братского района Александр Дубровин.

В ночь на 7 декабря электроэнергия отключилась в поселках Шумилово и Прибойный. Днем аварийная бригада была доставлена на место. К 12:30 свет восстановили в поселке Шумилово. Поиск причины и возможного порыва на линии от Шумилово до Прибойного продолжается силами АО «БЭСК».

Александр Дубровин:
— Сейчас задействовано четыре единицы техники, работа осложняется большим количеством рыхлого снега. На улице оттепель, техника идет с большим трудом, КАМАЗ и ЗИЛ-131 буксуют и вязнут в сыром снегу. Доставили на место снегоход, пытаются с ним пробить дорогу для определения порыва. Вся линия 118 километров, сейчас обследуют 65-километровую часть от Прибойного до своротки на Шумилово.

Сейчас на линии работает 10 человек и четыре единицы техники. Участок разбили на три части, с двух сторон обследуется линия на лыжах, осложняется ситуация отсутствием сотовой связи. Мэр отметил, что эта авария - не рядовая ситуация.

Александр Дубровин:
— В этом году поставили линию на кадастровый учет, теперь необходимо оформить землю под линией. С учетом соблюдения законодательства мы продвигаем этот вопрос, и я его обязательно решу. Справочно: линия 1970 года, 118 километров длиной, во многих местах провисла, столбы в тяжелом состоянии, требуется замена 21 анкерной опоры, прорабатываем этот вопрос с МинЖКХ области.

Предыдущая новость по этой теме:

Больше суток без электроснабжения остаются 428 жителей поселка Прибойный

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По материалам: irk

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