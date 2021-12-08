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В Египте найдены еще три мумии с золотыми языками

В Египте найдены еще три мумии с золотыми языками

Три мумии с золотыми языками были обнаружены археологами в гробнице греко-римской эпохи в древнем городе Оксиринхе, современный Аль-Бахнаса, в 160 километрах к юго-западу от Каира.

Испанская археологическая миссия, которая в течение десятилетий ведет раскопки на территории города, в прошлом году обнаружила новое захоронение. Это была единственная камера из полированного известняка времен 26-й династии — последней местной династии, правившей Египтом, перед тем как он был завоеван Персией в 525 г. до н. э. В гробнице не сохранилось погребального инвентаря. Во время тех же раскопок археологи обнаружили восемь более поздних гробниц с куполообразной крышей, относящихся к римской эпохе. В гробницах были погребальные стелы, бронзовые монеты, кресты и глиняные печати.

В ходе раскопок нынешнего сезона были обнаружены еще две гробницы 26-й династии. Одна из них была разграблена еще в древности, но в ней сохранился женский антропоидный каменный саркофаг. Вторая гробница оказалась всё еще запечатанной. В ней обнаружили мужской антропоидный саркофаг с мумифицированными останками человека. В нишах камеры находились амулеты (скарабеи, двойные перья, джед), керамический сосуд с остатками бинтов, четыре кувшина-канопы с мумифицированными внутренностями и более 400 фаянсовых фигурок ушебти.

Фото: Egypt Ministry of Tourism and Antiquities

Гробницы римской эпохи, исследованные в этом году, содержали мумифицированные останки троих человек, один из которых — в относительно хорошем состоянии, с сохранившимися волосами и мягкими тканями. Сохранились и некоторые расписные саркофаги. У всех троих погребенных во рту был продолговатый лист золотой фольги.

Ранее мумию с золотым языком нашли в феврале нынешнего года в древнем городе Тапосирис Магна, к западу от Александрии. Она тоже относилась к римскому периоду. В Оксиринхе же за все годы исследований нашли четырнадцать таких золотых языков. Предполагают, что золотая пластинка в форме языка помещалась в рот покойного жрецами во время погребального ритуала, чтобы тот мог красноречиво выступить на загробном суде перед богом Осирисом.

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По материалам: polit.ru

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