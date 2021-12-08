В Госдуме призвали определить места, в которых можно запускать пиротехнику

16:56 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

В преддверии новогодних праздников местные власти должны определять список мест в своих городах, где официально можно запускать пиротехнику. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сейчас можно использовать пиротехнику везде, где это не запрещено. По мнению Бурматова, необходим принципиально другой порядок — запускать салюты нужно разрешить только в специально отведённых для этого местах.

«На мой взгляд, эти специально отведённые места должны устанавливать муниципалитеты — им виднее, где в городе отвести площадку для запуска фейерверков и других пиротехнических изделий», — сказал политик.

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Он также подчеркнул, что такие места должны быть удалены от объектов, где содержатся животные.

«А это не только приюты, но и, например, городской зоопарк. В каком они [животные] состоянии, когда стреляют в центре города, никто не знает. Не важно, охраняют их или нет. Им просто страшно, и всё», — отметил Бурматов.

Громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники могут привести не только к психологическим и физическим травмам у животных, добавил он. Салют и петарды также могут стать причиной порчи имущества и гибели людей. Поэтому запуск серьёзной пиротехники должен контролироваться местной властью, считает Бурматов.

По словам политика, сейчас в решении этого вопроса на федеральном уровне «мяч находится на стороне МЧС», так как это ведомство имеет полномочия устанавливать соответствующий норматив. А пока этого не произошло, вопрос могут решить сами муниципалитеты, пояснил депутат.

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Он также сообщил о намерении выпустить ряд публикаций о проблемах, которые возникают у домашних и безнадзорных животных в связи с пиротехникой, так как то, «что весело и здорово для нас, оборачивается проблемами для четвероногих». Для минимизации подобных рисков приюты должны призывать местных жителей воздерживаться от салютов вблизи территории учреждения, считает Бурматов.

#праздники #животные

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