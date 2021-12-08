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В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков

В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков

Иркутский городской спортивно-методический центр завершил подготовку льда на муниципальных хоккейных кортах и детских спортивных площадках. В этом году будет действовать 25 объектов для катания на коньках во всех округах областного центра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Дмитрий Метляев, руководитель МКУ «Городской спортивно-методический центр»:
— Из-за теплой погоды к заливке приступили позднее обычного — с наступлением вечерних и ночных отрицательных температур. Дополнительное время понадобилось для наращивания толщины льда. Она должна быть порядка пяти сантиметров, в зависимости от рельефа. Затем лёд шлифуют горячей водой. Какого-то специального оборудования не требуется. Все это делается вручную. В дальнейшем для уборки используем снегоуборщики.

Для заливки одного катка требуется 50 тонн воды. В течение сезона будет производиться очистка и подливка поврежденных участков. Почти все корты оборудованы теплыми раздевалками, за каждым закреплен инструктор городского спортивно-методического центра. Методисты проводят занятия по хоккею с мячом или шайбой для детей, формируют дворовые команды. В свободное от тренировок время посетить муниципальный корт может любой желающий. 5 декабря все катки были готовы, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе администрации города. Корты расположены в каждом округе Иркутска.

В Правобережном округе — переулок Мопра, 6; мкр. Зеленый, 30 (Детская спортивная площадка); мкр. Топкинский, 10; ул. 5-й Армии, 69.

В Свердловском округе — мкр. Первомайский, 76; мкр. Университетский, 87; мкр. Университетский, 95; ул. 4-я Железнодорожная, 44; бул. Рябикова, 21-а; ул. Жуковского, 21.

В Октябрьском округе — ул. Лопатина, 51; ул. Байкальская, 190; ул. Байкальская, 312; ул. Советская, 176; пр. Маршала Жукова, 26; бул. Постышева, 20; ул. Пискунова, 102.

В Ленинском округе — ул. Украинская, 3; ул. Сиб. Партизан, 9; ул. Тельмана, 53; ст. Батарейная, ул. Центральная, 15; ст. Батарейная 2-й военный городок, 16; 18, ул. Баумана, 176; ул. Мичурина, 8, мкр. Березовый,105.

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По материалам: irk

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