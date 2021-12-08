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В Италии в отделениях интенсивной терапии растёт число невакцинированных от COVID-19

В Италии в отделениях интенсивной терапии растёт число невакцинированных от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


22:36  Автор: Александр Тараканов



В Италии за последние две недели в отделениях интенсивной терапии число не прошедших вакцинацию от коронавируса увеличилось на 32%. В то же время количество иммунизированных от COVID-19 сократилось на 33%. Об этом в среду пишет газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные Итальянской федерации медицинских учреждений и госпиталей.

У всех вакцинированных пациентов, которым потребовалась интенсивная терапия, с момента завершения курса антиковидной вакцинации прошло более четырёх месяцев. Средний возраст 75% из них составляет 69 лет. Средний возраст невакцинированных, оказавшихся в реанимации из-за ковида, - 62 года, 42% из них не имели каких-либо патологий.

По данным издания, за последнюю неделею общее число госпитализаций больных COVID-19 в Италии увеличилось на 10,1%.

Газета La Repubblica сообщает о выздоровлении 48-летнего сотрудника компании ENI Джанфранко Импортуна, у которого после возвращения из Мозамбика первым в Италии диагностировали заражение «омикрон»-штаммом. В интервью изданию он заявил, что «спасся благодаря вакцинам», и объявил о намерении отправиться обратно в Африку. Тесты на наличие COVID-19, сданные членами семьи «нулевого пациента» и домработницей, показали отрицательные результаты.

В Италии зарегистрировано 11 случаев омикрон-штамма


По данным итальянского министерства здравоохранения, в стране насчитывается более 249 тысяч точно установленных носителей коронавируса. Всего за время пандемии в стране вирусом заразились 5 152 264 человека, включая 134 472 умерших и 4 768 578 выздоровевших. На вечер 8 декабря полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 45 830 582 человека, что соответствует 84,86% населения старше 12 лет.



#коронавирус #Италия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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