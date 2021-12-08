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В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Качугского района Иркутской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере лекарственного обеспечения детей-инвалидов. Установлено, что ребенок, имеющий редкое опухолевое заболевание, нуждается в приеме дорогостоящего иммуномодулятора. Несмотря на наличие жизненных показаний, региональный минздрав не обеспечил ребенка-инвалида необходимым препаратом. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на министерство здравоохранения Иркутской области обязанности обеспечить ребенка лекарством.Кировский районный суд Иркутска удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Мальчик обеспечен жизненно необходимым дорогостоящим лекарственным препаратом.

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По материалам: irk

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