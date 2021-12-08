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В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж из элитных коттеджей Иркутского района

В Новосибирске задержали подозреваемого в серии краж из элитных коттеджей Иркутского района

В Новосибирске совместно с коллегами иркутские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из элитных коттеджей на Байкальском тракте в Иркутском районе. Сообщения о хищениях с похожим почерком стали поступать с апреля.

Расследуя обстоятельства краж, оперативники обратили внимание на схожий характер: злоумышленник через окна или цокольные этажи проникал в коттеджи преимущественно ночью, когда хозяева спали. В начале ноября при хищении брендовых украшений и часов на общую стоимость 20 миллионов рублей злоумышленник оставил улику, благодаря которой полицейские смогли установить его личность. Как сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, улику обнаружили эксперты.

Ранее судимого 41-летнего мужчину после задержания в Новосибирске и этапировали в Иркутскую область. Известно, что он находился в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории Кемеровской области. В ходе обыска у него изъяли часть похищенного имущества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему инкриминируется шесть эпизодов противоправной деятельности, а также устанавливается причастность к другим возможным эпизодам в других регионах страны. По решению суда фигурант заключён под стражу.


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По материалам: irk

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