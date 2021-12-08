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В образовательных программах «Океана» примут участие ребята из 33 регионов России

В образовательных программах «Океана» примут участие ребята из 33 регионов России

Во Всероссийском детском центре «Океан» началась первая зимняя смена, сюда приехали более 600 ребят из 33 регионов России, информирует Минпросвещения России.

Они станут участниками различных тематических программ: «Моя Федерация», «ТехноФестиваль», «Здесь начинается Россия!», «ПроСпорт» и «Междисциплинарная проектная школа».

В ходе программы «Моя Федерация» пройдёт этнокультурный фестиваль: ребята познакомятся с национальной культурой народов России и попробуют силы на площадках творческих лабораторий «ЭтноПроДвижение».

Погружение в конструкторскую и научно-исследовательскую среду ждёт участников «ТехноФестиваля». Школьники получат опыт самостоятельной исследовательской деятельности в лабораториях по техническим и диджитал-направлениям.

Участники программы «Здесь начинается Россия!» посетят образовательные лекции «Дальний Восток – территория развития», тематические дискуссионные площадки, а также разработают и защитят инвестиционные проекты.

Разработкой проектов ребята займутся и в рамках программы «Междисциплинарная проектная школа», для них запланированы мастер-классы и обучающие курсы.

Программа «ПроСпорт» объединит юных спортсменов, их ждут тренировки по мини-футболу, волейболу и баскетболу, самбо, кроссфиту и другим направлениям.

Последняя смена 2021 года завершится в «Океане» 27 декабря.

Справочно
Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.

# Общество
По материалам: edu.ru

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