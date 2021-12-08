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В «Орлёнке» проходит Межрегиональный слёт команд школьного инициативного бюджетирования

В «Орлёнке» проходит Межрегиональный слёт команд школьного инициативного бюджетирования

150 старшеклассников из восьми регионов страны приехали во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на программу «Межрегиональный слёт команд школьного инициативного бюджетирования», сообщает Минпросвещения России.

Первым мероприятием смены стала игра-путешествие «Региональный опыт школьного инициативного бюджетирования». На площадках «Гайд-парка» были представлены презентации с уже существующими практиками регионов.

В течение трёх недель в «Орлёнке» будут проводиться тематические мероприятия: лекция «Школьники делают лучшую школу», игра «Если бы я был директором школы» и тренинг «Школа – это я».

Свои идеи ребята продемонстрируют в деловой игре «ШкИБ», инициированной Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России. Школьникам предстоит сформировать свои рабочие группы и представить проекты улучшения деятельности Всероссийского детского центра.

Проект-победитель будет определён по итогам голосования, его авторы получат 200 тысяч рублей на реализацию этого проекта.

«Если человек с детства начинает понимать цену и специфику любых изменений в государственном учреждении и обществе, то он вырастает осознанным гражданином своей страны. Знания, которые ребята получают в ходе программы инициативного бюджетирования, не только дают основу финансовой грамотности в масштабах школ, но и закладывают у каждого ребёнка фундамент правильного отношения к личному бюджету», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Всероссийский детский центр «Орлёнок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

Он состоит из десяти базовых лагерей, четыре из которых работают круглогодично, шесть – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные программы федерального и регионального уровней.

В течение года в «Орлёнок» приезжают более 20 тысяч ребят.

# Общество
По материалам: edu.ru

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