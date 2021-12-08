В поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение

8 декабря в 18:30 в поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение после аварийного отключения, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. 428 человек почти двое суток провели без света.

Электроэнергия отключилась в двух поселках в ночь на 7 декабря из-за аварии на электросетях. В Шумилово свет восстановили вчера днем.

Ранее власти Братского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия света в Прибойном.



Для устранения аварии были задействованы 10 человек и четыре единицы техники. Восстановительные работы провели силами Братской электросетевой компании.

В Братском районе ввели режим ЧС из-за отсутствия света в поселке Прибойный

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