В поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение
Сегодня, 15:10
8 декабря в 18:30 в поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение после аварийного отключения, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. 428 человек почти двое суток провели без света.
Электроэнергия отключилась в двух поселках в ночь на 7 декабря из-за аварии на электросетях. В Шумилово свет восстановили вчера днем.
Ранее власти Братского района ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия света в Прибойном.
Для устранения аварии были задействованы 10 человек и четыре единицы техники. Восстановительные работы провели силами Братской электросетевой компании.
В Братском районе ввели режим ЧС из-за отсутствия света в поселке Прибойный
По материалам: irk