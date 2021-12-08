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В России с 2023 года запретят одноразовую пластиковую посуду

В России с 2023 года запретят одноразовую пластиковую посуду

Правительство России собирается ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", - отметила она.

Она добавила, что запрет предполагается ввести в начале 2023 года.

Ранее компания "Российский экологический оператор" подготовила перечень из 28 наименований одноразовых пластиковых товаров, рекомендованных к запрету в стране. В него вошли пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, упаковки для яиц и несколько видов пакетов.

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По материалам: uposters.ru

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