В «Сириусе» в завершение Года науки и технологий с 8 по 10 декабря пройдет конгресс молодых ученых

В «Сириусе» в завершение Года науки и технологий с 8 по 10 декабря пройдет конгресс молодых ученых, сообщает ТАСС.

На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что благодаря профильному году жители России стали лучше понимать роль науки в решении волнующих всех проблем.

«Мне кажется, у многих граждан возникло понимание, что наука идет не только там, в космосе, а и у нас, на Земле, очень близко к нам. И по большинству вопросов, которые всех занимают и волнуют: ковид, климат, энергетика, экология – наука играет очень важную, определяющую роль», – сказал Андрей Фурсенко.

Он не стал выделять какое-то одно мероприятие Года науки и технологий.

«В течение всего года были разные вещи. Причем, мне кажется, что очень важно, действительно интерес повысился к науке у молодежи и не только у молодежи», – отметил Андрей Фурсенко.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о федеральной территории «Сириус».

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.