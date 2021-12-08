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В Свердловской области открылся шестой «Кванториум»

В Свердловской области открылся шестой «Кванториум»

В Свердловской области, в городе Краснотурьинске, появился шестой в регионе детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России. Он начал работу на базе Уральского инновационного молодежного центра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики области.

В технопарке школьники смогут изучать IT, VR/AR, промдизайн, аэросъемку и другие современные направления. Например, в краснотурьинском «Кванториуме» есть уникальный для региона квантум – «Биоквантум», направленный на освоение ребятами современных методов изучения биологических объектов.

Для технопарка закуплено современное оборудование: компьютеры, ноутбуки, наборы для программирования, шлемы дополненной и виртуальной реальности, панорамные камеры на 360°, квадрокоптеры, 3D-принтеры и т. д. В каждом кабинете, где будут заниматься ребята, проведен ремонт и установлены интерактивные панели. 

Центр в первую очередь направлен на проектную деятельность. Так, ребята смогут реализовывать свои идеи, работая с высокотехнологичной техникой под руководством квалифицированных специалистов. 

Кроме того, в «Кванториуме» будут проводить занятия по шахматам, математике и английскому языку.

Детские технопарки «Кванториум» открываются в регионах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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