В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

Полицейские Усть-Илимска разыскивают 30-летнего Дмитрия Макаренко. Мужчина 3 декабря вышел из дома и без вести пропал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Иркутской области.

На вид мужчине 30 лет, рост около 175 сантиметров, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в черный пуховик ниже колен, коричневую рубашку, черные брюки и коричневые кожаные полуботинки. На левой кисти пропавшего имеется татуировка в виде буквы «Д».

При наличии какой-либо информации о Дмитрии Макаренко или о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (39535) 983 00; 8 924 715 99 83 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).