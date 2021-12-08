В Wasteland 3 сыграло уже больше 2 миллионов человек





Несколько дней назад создатели Wasteland 3 сообщали, что количество единовременных игроков в их проекте достигло нового рекорда, но точные цифры разработчики не назвали. Теперь же команда inXile entertainment объявила, что игра Wasteland 3 добралась до знаменательной для себя цифры в 2 миллиона игроков.

В Twitter студии inXile entertainment появилось сообщение, что количество игроков в Wasteland 3 превысило 2 миллиона человек. Разработчики отмечают, что им «очень приятно поделиться своими историями и идеями с таким количеством людей».

Wasteland 3 still doing numbers!



2 million of you have joined the Rangers in Colorado, and it's deeply gratifying that we've been able to share our stories and ideas with so many. Thank you. 🙏 pic.twitter.com/XpcLHab4M2 — inXile entertainment (@inXile) December 7, 2021



До отметки в 2 миллиона человек игра Wasteland 3 добралась чуть больше чем за год — релиз проекта состоялся в конце августа 2020 года. При этом Wasteland 3, несмотря на тот факт, что студия-разработчик принадлежит Xbox, вышла, в том числе, и на Playstation 4.

Игра Wasteland 3 доступна в Game Pass со дня релиза. В этом году для нее вышли 2 дополнения — The Battle of Steeltown и Cult of the Holy Detonation.

Wasteland 3

В Wasteland 3 судьба Аризоны неразрывно связана с судьбой Колорадо. Вы — пустынный рейнджер и ведёте безнадёжную борьбу за спасение своей лю…

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