Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В World of Tanks Modern Armor на Xbox начался новый сезон

В World of Tanks Modern Armor на Xbox начался новый сезон


Разработчики из Wargaming объявили о старте нового сезона в консольной версии игры World of Tanks, которая называется World of Tanks Modern Armor. Новый сезон получил название «Британское вторжение», он продлится до 8 февраля 2022 года. Игроки смогут зарабатывать очки сезона в режимах «II мировая» и «Холодная война».


Watch this video on YouTube

В рамках сезона «Британское вторжение» игроков ждет в режиме «Холодная война» новая исследуемая ветка британских бронемашин. Вместе со стартом сезона игрокам стали доступны 3 сезонных пропуска с сезонными машинами:



Обычный пропуск: A43 Black Prince prototype и T95E3



Сезонный пропуск: Super Hellcat и FV4211 (+танки обычного пропуска)



Суперпропуск: RDF/LT (+танки сезонного и обычного пропуска)

Кроме того, в игру World of Tanks Modern Armor возвращается система “Контрактов” и четыре классических локациии — “Ласвилль”, “Эрленберг”, “Расейняй” и “Гребень Типваль” в обновленном виде.

Напомним, что игра World of Tanks Modern Armor условно-бесплатная. Игра имеет оптимизацию до консолей Xbbox Series X | S.

World of Tanks

World of Tanks — это многопользовательская бесплатная онлайн-игра о танковых сражениях на технике середины XX века. В специально адаптирован…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
ЦИК подвел итоги выборов в Госдуму
В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество через суд
В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество
10T Holdings запустит третий фонд криптостартапов на $500 млн
10T Holdings запустит третий фонд криптостартапов на $500 млн
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики криптовалюты гендиректором
Three Arrows Capital инвестировал в Ethereum после критики
Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%
Опрос: в Австралии доля криптоинвесторов выросла с 18,4% до 28,8%
Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для добычи биткоина
Майнинг-пул Foundry запустит платформу по продаже оборудования для
Syberia 4: The World Before
Syberia 4: The World Before
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Аналитики: в 2022 году Xbox Series X и Playstation 5 легко купить не получится
Аналитики: в 2022 году Xbox Series X и Playstation 5 легко купить не
Halo Infinite вышла и уже доступна в Game Pass
Halo Infinite вышла и уже доступна в Game Pass

Топ на сегодня

Премия научно-просветительского общества "Знание" станет ежегодной
Премия научно-просветительского общества "Знание" станет
Гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь

Еще по теме

Политическую партию создателя World of Tanks официально зарегистрировали
World of Tanks на PS4 теперь поддерживает HDR
Корпорация развития Удмуртии поможет разработчикам «World of Tanks» создать новый шутер
УАЗ «Патриот» World of Tanks Edition от 1 149 000 руб.