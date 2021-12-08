В World of Tanks Modern Armor на Xbox начался новый сезон





Разработчики из Wargaming объявили о старте нового сезона в консольной версии игры World of Tanks, которая называется World of Tanks Modern Armor. Новый сезон получил название «Британское вторжение», он продлится до 8 февраля 2022 года. Игроки смогут зарабатывать очки сезона в режимах «II мировая» и «Холодная война».

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В рамках сезона «Британское вторжение» игроков ждет в режиме «Холодная война» новая исследуемая ветка британских бронемашин. Вместе со стартом сезона игрокам стали доступны 3 сезонных пропуска с сезонными машинами:

Обычный пропуск: A43 Black Prince prototype и T95E3Сезонный пропуск: Super Hellcat и FV4211 (+танки обычного пропуска)Суперпропуск: RDF/LT (+танки сезонного и обычного пропуска)

Кроме того, в игру World of Tanks Modern Armor возвращается система “Контрактов” и четыре классических локациии — “Ласвилль”, “Эрленберг”, “Расейняй” и “Гребень Типваль” в обновленном виде.

Напомним, что игра World of Tanks Modern Armor условно-бесплатная. Игра имеет оптимизацию до консолей Xbbox Series X | S.

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