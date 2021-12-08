Владельцев затонувших судов могут заставить их убирать

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1219896-7

Судовладельцев предлагается наказывать штрафами до 20 млн рублей за умышленное затопление корабля. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Если собственник не сообщил капитану морского порта о затонувшем судне или нарушил сроки подачи уведомления о его утилизации, штраф составит для граждан 100-300 тысяч рублей, а для юрлиц — 300-500 тысяч.

За нарушение сроков подъёма корабля хотят установить санкции для граждан от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, а для юрлиц — от 3 до 5 миллионов.

Штрафы за умышленное затопление судна в пределах внутренних морских вод, территориального моря России, в акватории Севморпути или на внутренних водных путях составят от трёх до пяти миллионов рублей для граждан и от 15 до 20 миллионов рублей — для организаций.

Несоблюдение требований об обязательном страховании или ином финансовом обеспечении ответственности в связи с удалением затонувшего корабля обернётся штрафом до 20 тысяч рублей.

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Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2022 года, кроме положения об отсутствии страхового свидетельства. Оно начнёт действовать с 1 марта 2023 года.

Также в Госдуме находится на рассмотрении законопроект (№1219892-7), обязывающий собственников затонувших судов поднять их и ликвидировать в определённом порядке. Документ принят в первом чтении 26 октября.

В том числе, он предусматривает механизм поиска собственника затонувшего имущества. Если же судно бесхозное, то его поднимет администрация морского порта или региональные власти в случаях, когда затонувшее имущество загрязняет морскую среду, создаёт угрозу мореплаванию, препятствует рыболовству, строительству гидротехнических сооружений и так далее. Регионам из федерального бюджета смогут возместить разницу между доходами от утилизации и затратами на подъём корабля.

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#судоходство #штрафы

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