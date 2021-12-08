Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"

Вадим Карасев

45-летняя Анастасия Волочкова похвасталась своими романами, показав коллекцию миниатюрных купальников и нижнего белья, сообщает радио "Комсомольская правда".

Анастасия Волочкова не скрывает, что в ее жизни было много романов с завидными женихами. Со многими из них звезда сохранила дружеские отношения.

По словам балерины, все экс-избранники боготворили ее. "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы", — заявила артистка в интервью "Неприятному Пилягину".



При этом любвеобильная балерина стала флиртовать с блогером, который принялся во время съемок гладить ее ноги. "Так у тебя доступ есть к моему телу. Какой кайф! Мы были бы с тобой очень хорошей парой, если бы ты массировал бы меня, парил в бане", — сказала Волочкова.



До этого Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором Никита Джигурда готовится к бою и надевает защиту на гениталии. Балерина сперва попыталась примерить ее на себя, а затем помогла с этим делом шоумену.



"Береги свое достоинство, магический жезл!" — сказала воодушевленная Анастасия Волочкова.

Затем артистка и вовсе потрогала Никиту Джигурду за гульфик, восхитившись размером полового органа звезды.

"Ни фига себе!!!" — воскликнула удивленная звезда, разрешив после этого Джигурде себя "за сиськи трогать".



Как писал NEWSTES, ранее Волочкова пожаловалась на хищение 1,7 млн рублей, вложив деньги в финансовую пирамиду.