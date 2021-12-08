Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"

Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"

45-летняя Анастасия Волочкова похвасталась своими романами, показав коллекцию миниатюрных купальников и нижнего белья, сообщает радио "Комсомольская правда".

Анастасия Волочкова не скрывает, что в ее жизни было много романов с завидными женихами. Со многими из них звезда сохранила дружеские отношения.

По словам балерины, все экс-избранники боготворили ее. "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы", — заявила артистка в интервью "Неприятному Пилягину".

При этом любвеобильная балерина стала флиртовать с блогером, который принялся во время съемок гладить ее ноги. "Так у тебя доступ есть к моему телу. Какой кайф! Мы были бы с тобой очень хорошей парой, если бы ты массировал бы меня, парил в бане", — сказала Волочкова.

До этого Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором Никита Джигурда готовится к бою и надевает защиту на гениталии. Балерина сперва попыталась примерить ее на себя, а затем помогла с этим делом шоумену.

"Береги свое достоинство, магический жезл!" — сказала воодушевленная Анастасия Волочкова.

Затем артистка и вовсе потрогала Никиту Джигурду за гульфик, восхитившись размером полового органа звезды.

"Ни фига себе!!!" — воскликнула удивленная звезда, разрешив после этого Джигурде себя "за сиськи трогать".

Как писал NEWSTES, ранее Волочкова пожаловалась на хищение 1,7 млн рублей, вложив деньги в финансовую пирамиду.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в
Премия научно-просветительского общества "Знание" станет ежегодной
Премия научно-просветительского общества "Знание" станет
Гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Юлия Барановская показала красавчика сына и рассказала о нем
Юлия Барановская показала красавчика сына и рассказала о нем
Клара Новикова откровенно рассказала о раке
Клара Новикова откровенно рассказала о раке
Андрей Григорьев-Апполонов выступает с переломанными костями
Андрей Григорьев-Апполонов выступает с переломанными костями
Для Xbox Series X существует чехол за 12 евро
Для Xbox Series X существует чехол за 12 евро
15 самых странных фотографий, которым нету объяснения
15 самых странных фотографий, которым нету объяснения
10 случаев, когда женщины перестали скрывать седину и это было их лучшее решение в жизни
10 случаев, когда женщины перестали скрывать седину и это было их

Топ на сегодня

Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют отношения к реальности
Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Сюрприз — игра Serious Sam 4 появилась в Game Pass сразу после релиза
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Ненавидящего Россию таджикского бойца MMA депортируют на родину
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым

Еще по теме

Анастасия Волочкова рассказала об интимных просьбах мужчин
Анастасия Волочкова флиртовала с известным блогером
Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Волочкова похвасталась автомобилем за 7 миллионов (фото)