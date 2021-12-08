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Все дополнения для Destiny 2 сегодня удаляют из Game Pass

Все дополнения для Destiny 2 сегодня удаляют из Game Pass


Подписка Xbox Game Pass сегодня, 8 декабря, лишится всех дополнений для игры Destiny 2. Об этом Microsoft сообщила еще несколько недель назад, тем самым давая игрокам возможность завершить прохождение дополнений. Сегодня последняя возможность купить со скидкой для подписчиков Game Pass следующие 3 дополнения к Destiny 2:

Destiny 2: Обитель Теней

Пока внимание героев было приковано к рубежам нашей галактики, явились новые кошмары. Отправляйтесь на Луну к Эрис Морн, заработайте новое экзотическое снаряжение и покорите Черный сад и Яму ереси. Отразите надвигающуюся угрозу, пока она не отбросила человечество назад во тьму.
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Destiny 2: Набор «Отвергнутые»

Соберите более 20 экзотических предметов оружия. Отпустите тетиву «Тройственного гуля» и позвольте молнии стереть врагов с лица земли. Дайте волю дремлющему внутри вас стрелку, и экзотический револьвер «Пиковый туз» испепелит соперников. Новое вооружение поможет преодолеть испытания в подземелье «Расколотый трон» и рейде «Последнее желание».
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Destiny 2: За гранью Света

Льды Европы хранят немало утерянных тайн прошлого, включая леденящую кровь темную силу Стазиса. Отправляйтесь к таинственной Экзо-незнакомке и овладейте этой силой, прежде чем враг, келл Тьмы по имени Эрамис, дарует ее воинам падших.
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Напомним, что сюжетная кампания дополнения Forsaken («Отвергнутые») будет доступна бесплатно всем игрокам в Destiny 2.

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По материалам: newxboxone

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