Вышел музыкальный альбом «Звуки науки»
Вышел музыкальный альбом «Звуки науки», представляющий достижения завершающегося Года науки и технологий, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Музыкальный альбом «Звуки науки» – цифровая аудиальная выставка, посвященная главным научным достижениям года. Альбом состоит из девяти композиций, написанных, по словам авторов, в соответствии с принципами, по которым работает каждый из этих объектов.
На написание музыкальных композиций авторов вдохновили такие научные достижения, как:
– коллайдер NICA – новый ускорительный комплекс для изучения свойств плотной барионной материи;
– карбоновые полигоны – территории с уникальной экосистемой, созданные для мониторинга и контроля климатически активных газов;
– генетическая технология CRISP/Cas9, позволяющая лечить наследственные заболевания;
– научная установка ЦКП «СКИФ» – синхротрон последнего поколения;
– вакцина от COVID-19 «КовиВак»;
– тороидальная камера с магнитными катушками (Токамак Т-15 МД), в которой может быть реализован термоядерный синтез;
– новые научно-исследовательские суда для исследования водных масс, дна, атмосферы Земли и космического пространства;
– нейтринный телескоп BAIKAL-GVD для формирования знаний об истории Вселенной миллионы и миллиарды лет назад;
– модуль МКС «Наука» – лабораторный модуль российского сегмента МКС, предназначенный для проведения экспериментов как внутри него, так и в открытом космосе.
Послушать альбом можно на музыкальных площадках: «Яндекс.Музыка», Spotify, Apple Music, Boom, VK Music, Youtube Music, а также на сайте, где есть и информация о самих достижениях и принципах создания музыки.
25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.
Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.
В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.