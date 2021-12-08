Вышел музыкальный альбом «Звуки науки»

Вышел музыкальный альбом «Звуки науки», представляющий достижения завершающегося Года науки и технологий, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Музыкальный альбом «Звуки науки» – цифровая аудиальная выставка, посвященная главным научным достижениям года. Альбом состоит из девяти композиций, написанных, по словам авторов, в соответствии с принципами, по которым работает каждый из этих объектов.

На написание музыкальных композиций авторов вдохновили такие научные достижения, как:

– коллайдер NICA – новый ускорительный комплекс для изучения свойств плотной барионной материи;

– карбоновые полигоны – территории с уникальной экосистемой, созданные для мониторинга и контроля климатически активных газов;

– генетическая технология CRISP/Cas9, позволяющая лечить наследственные заболевания;

– научная установка ЦКП «СКИФ» – синхротрон последнего поколения;

– вакцина от COVID-19 «КовиВак»;

– тороидальная камера с магнитными катушками (Токамак Т-15 МД), в которой может быть реализован термоядерный синтез;

– новые научно-исследовательские суда для исследования водных масс, дна, атмосферы Земли и космического пространства;

– нейтринный телескоп BAIKAL-GVD для формирования знаний об истории Вселенной миллионы и миллиарды лет назад;

– модуль МКС «Наука» – лабораторный модуль российского сегмента МКС, предназначенный для проведения экспериментов как внутри него, так и в открытом космосе.

Послушать альбом можно на музыкальных площадках: «Яндекс.Музыка», Spotify, Apple Music, Boom, VK Music, Youtube Music, а также на сайте, где есть и информация о самих достижениях и принципах создания музыки.

25 декабря 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

В Год науки и технологий по всей стране проходят мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаются образовательные платформы и конкурсы.