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Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox


Игра Insurgency: Sandstorm на приставках Xbox One и Xbox Series X | S сегодня получила первое крупное обновление с новым контентом — Operation: Warlord. В обновлении игроков ждет новая карта, режим игры «Засада», два новых оружия и косметические предметы.

В рамках нового режима игры «Засада» одна команда игроков должна сопровождать VIP-персону, тогда как вторая команда пытается его убить. Новая карта Gap ориентирована на сражения в ближнем бою, она создана вокруг узких городских переулков. Два новых оружия, которые добавили в игру — это пистолеты-пулеметы P90 и Vector, идеально подходящие для новой карты.


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Отметим, что обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на PC доступно с ноября, теперь оно добралось до консольных версий проекта.

Insurgency: Sandstorm

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По материалам: newxboxone

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