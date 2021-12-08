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Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую локализацию

Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую локализацию


Издательство DANGEN Entertainment и студия Future Cat объявили о планах выпустить в 2022 году игру OneShot на приставках Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch. Игра в 2016 году вышла на PC, у нее сейчас в Steam больше 20 тысяч обзоров, и они «Крайне положительные».

Помимо анонса консольного порта игры OneShot, разработчики объявили и о планах локализовать проект. В Steam игра не имеет русский язык, тогда как на Xbox она его получит, о чем говорится в официальном пресс-релизе:

Консольный порт будет локализован на английский, японский, испанский (кастильский), французский, бразильский португальский, корейский, традиционный китайский, упрощенный китайский и русский языки.

OneShot – это приключенческая игра-головоломка с видом сверху и уникальными игровыми возможностями. В игре предстоит провести ребенка по загадочному миру с целью возродить давно погибшее солнце.


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По материалам: newxboxone

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