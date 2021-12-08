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За мошенничество при закупке медоборудования в Иркутске арестовали четырех подозреваемых

В Иркутске за мошенничество на 21 миллион рублей при закупке медицинского оборудования на два месяца арестовали представителей двух коммерческих организаций и двух сотрудников учреждений здравоохранения региона. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в 2020 году представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медицинской техники, вступили в сговор с сотрудниками учреждений здравоохранения Иркутской области, ответственными за проведение государственных закупок. Они закупили и поставили дорогостоящее медицинское оборудование по завышенной цене. Злоумышленники причинили ущерб федеральному и областному бюджетам, совершая свои преступные действия в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы.

Суд избрал всем четверым меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе регионального Следкома также добавили, что с прошлогодними задержаниями по преступлениям в сфере здравоохранения это дело никак не связано.


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По материалам: irk

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