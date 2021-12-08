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За перевалку опасных грузов с нарушениями предложили санкции

За перевалку опасных грузов с нарушениями предложили санкции

01:17  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1246341-7



Юрлиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения при перегрузке загрязняющих веществ с одного судна на другое предлагают наказывать штрафами в размере до 10 млн рублей. Такие изменения в КоАП планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект, согласно которому правительство будет устанавливать правила перегрузки загрязняющих веществ. Это, прежде всего, нефть и нефтепродукты. Речь идёт о перевалке грузов во внутренних морских водах и территориальном море России, а также в исключительной экономической зоне.

Теперь кабмин предлагает поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Так, за нарушение правил погрузочно-разгрузочных операций на рейде во внутренних морских водах и территориальном море России предлагают ввести штрафы для граждан в размере 100—200 тысяч рублей, должностных лиц — 500 тысяч —1 миллион рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 5—10 миллионов рублей.

Все поправки ведут в порт


А за нарушения, совершённые в исключительной экономической зоне РФ, предусмотрены штрафы для граждан в 50—100 тысяч рублей, для должностных лиц — 100—400 тысяч, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#судоходство #штрафы


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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