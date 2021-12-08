За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом

За прошедшие сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 603 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 144 137 случаев заболевания, сообщает оперштаб 8 декабря.

На лечении в больницах остаются 4 456 жителей региона, за сутки из стационаров выписали 147 человек. Выздоровели 325 пациентов, всего 115 836. От коронавируса умерли 25 человек (всего 6 570), от иных заболеваний — 2 (555).