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Зефира проиграла суд о защите чести и достоинства

Зефира проиграла суд о защите чести и достоинства
Певице Земфире не понравились слова драматурга о ее альбоме. Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске о защите чести и достоинства к писателю Евгению Гришковцу. Напомним, артистка требовала взыскать с драматурга 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что тот назвал ее «наркоманкой» в эфире канале «Дождь». Поводом стал новый альбом Земфиры «Бордерлайн», песни которого Гришковец посчитал «наркоманскими».
Земфира Программа вышла 27 мая 2021 года, и через несколько дней от певицы последовал иск. А 8 декабря суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает РИА Новости. Пока неясно, будет ли Земфира и дальше пытаться доказать, что репутация пострадала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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