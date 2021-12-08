Зефира проиграла суд о защите чести и достоинства

Певице Земфире не понравились слова драматурга о ее альбоме. Останкинский суд Москвы отказал певице Земфире в иске о защите чести и достоинства к писателю Евгению Гришковцу. Напомним, артистка требовала взыскать с драматурга 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда за то, что тот назвал ее «наркоманкой» в эфире канале «Дождь». Поводом стал новый альбом Земфиры «Бордерлайн», песни которого Гришковец посчитал «наркоманскими».Земфира Программа вышла 27 мая 2021 года, и через несколько дней от певицы последовал иск. А 8 декабря суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает РИА Новости. Пока неясно, будет ли Земфира и дальше пытаться доказать, что репутация пострадала.