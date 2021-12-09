10T Holdings запустит третий фонд криптостартапов на $500 млн
Управляющая компания 10T Holdings Дэна Тапиеро подала заявку в SEC на запуск третьего фонда с ориентацией на инвестиции в криптостартапы на промежуточной и зрелой стадии развития. Объем активов под управлением структуры составит $500 млн.
Совокупный объем средств под управлением 10T DAE Fund 3.0 и ранее запущенных 10T Fund и 10T DAE Expansion Fund достиг $770 млн, согласно данным фирмы.
10T Holdings проинвестировала в такие проекты, как Kraken, eToro, Ledger, Figure, Gemini, Bitfury и Huobi. 12 из 14 портфельных компаний достигли статуса «единорога».
В списке инвесторов в фонды присутствуют миллиардер Алан Ховард и пенсионный фонд госслужащих штата Мичиган.
Напомним, в ноябре Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд.
Ранее Paradigm и Andreessen Horowitz сформировали структуры на $2,5 млрд и $2,2 млрд соответственно.