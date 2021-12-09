16 забавных случаев, когда люди решили, что 30 лет — это уже отличный повод для шутки

Отметка в 30 лет представляется многим людям неким рубежом между молодостью и зрелостью. И тогда люди делятся на два лагеря! Если одни удивлённо разводят руками, не понимая, когда успела набежать эта круглая цифра, и продолжают считать себя детьми, то другие уже вовсю пользуются такими словами как «молодёжь» и «корвалол». И такая полярность способна создать вокруг себя немало шуток касательно этого возраста. Именно их мы и собрали в нашей сегодняшней подборке!

Мы с невестой купили наш первый дом до того, как нам исполнилось 30

Мне исполнилось 30 лет, и моя невеста сделала этот коллаж

В мыслях о прошедшей юности.

Мне исполнилось 30, и вот в каком виде пришёл на мой день рождения мой лучший друг

Надпись на плакате: «Твои двадцать мертвы. Я здесь, чтобы забрать твою старую задницу».

Думаете, к моим 30-ти у меня уж точно должна быть ваза?

Но это единственная самая подходящая ёмкость, которая оказалась у меня дома.

Важный элемент стартового набора «Бездетная женщина от 30 лет»

Мне исполнилось 30, а я уже чувствую себя таким старым

Когда тебе немного за 30

На моей пижаме оказалась эта инструкция по стирке, и я ей последовал, хотя мне уже за 30

Надпись на бирке: «Для лучшего результата следуйте инструкции. Или просто спросите маму, она лучше знает».

Типичная переписка 30+

Моей девушке исполнилось 30 лет, так что…

Надпись на торте: «О боже, ей 30!»

Моя «Фанта»

Наряд для свиданий, когда тебе за 30

Надпись на толстовке: «В моём возрасте я уже не закуска, а Хэппи Мил. В наборе со мной идут игрушки и дети».

Раньше в этом рюкзаке звенели другие бутылочки

Неочевидный плюс жить с мужчиной, которому немного за 30

Подготовились к юбилею коллеги

Когда на ска-панк вечеринке тебе немного за 30

А что для вас значит этот возраст?