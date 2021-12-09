18 декабря на Байкале откроют зимний туристический сезон

Зимний туристический сезон в Иркутской области откроется 18 декабря. Об этом рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, пишет пресс-служба правительства Иркутской области.

Екатерина Сливина:

– Традиционно старт зимнему туристическому сезону в Иркутской области дает открытие трасс на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» в Байкальске. В этом году оно запланировано на 18 декабря, это немного позже, чем в предыдущие годы, причина – затянувшаяся осень и теплая бесснежная погода в первую неделю зимы.

По оценкам специалистов, в предстоящем зимнем сезоне туристический поток ожидается на уровне прошлого года. В первом квартале 2021-го в регион приехало около 480 тысяч человек. Всего с января по сентябрь 2021-го Иркутскую область посетили 1,2 млн туристов — почти вдвое больше, чем за такой же период 2020-го.

Эксперты считают, что притоку туристов способствует участие Иркутской области в проектах, организованных Федеральным агентством по туризму. Байкал рекомендован Ростуризмом для посещения в новогодние праздники. Иркутская область представлена в проекте «Путешествие по России»: по Сокольнической ветке Московского метро запущен тематический поезд, оформленный фотографиями самых интересных для посещений регионов страны, в нем размещена и экспозиция от Иркутской области.

Осенью маршрут «Байкальский лед» вышел в финал проекта «Открой свою Россию». Разработчики маршрута прошли акселератор Агентства стратегических инициатив, приняли участие в очной защите проектов. Победители станут известны в конце декабря.

Екатерина Сливина:

– Наша задача сейчас – предложить путешественникам качественный туристический продукт, с соблюдением всех мер противоэпидемической безопасности. Для создания комфортных условий пребывания в регионе идет масштабная работа.

Осенью завершились несколько инфраструктурных проектов. В музее «Тальцы» открылась новая бесплатная заасфальтированная парковка на 225 автомобилей и 30 автобусов. На Сарайском пляже на Ольхоне продолжилось благоустройство: появились новые настилы и информационные стенды, деревянные тротуары доступны маломобильным людям. На острове установили пункт раздельного сбора мусора. Прием вторсырья от туристов и местных жителей начнется весной 2022 года. Вторсырье будут регулярно вывозить на сортировочную станцию в местности Имел-Кутул и далее – на переработку.