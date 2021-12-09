Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию NFT

1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию NFT


DEX-агрегатор 1inch и ювелирный бренд Parts of Four (P4) выпустят совместную NFT-коллекцию на платформе Binance. Токены поступят в продажу 13 декабря, сообщили ForkLog представители проекта.


Основанная на каталоге P4 коллекция дебютирует в формате Mystery Boxes. Внутри таких «коробок» спрятаны случайные NFT, обладающие разными уровнями редкости. Цена каждой составит 25 BUSD.


Всего выпустят 22 000 токенов 31 разновидности. Они разделены на семь уровней редкости. 


Один из NFT совместной коллекции. Данные: 1inch, P4.

NFT станут частью игрового проекта P4, ориентированного на изготовление и приобретение редких предметов одежды, которые можно будет использовать в метавселенной ювелирного бренда. Последнюю он анонсировал в ноябре 2021 года.



Ранее P4 также запустила собственный токен формата ERC-20 — P4C. В будущем компания планирует запустить NFT-маркетплейс на блокчейне Binance Smart Chain.


Напомним, в сентябре 1inch объявил о партнерстве с NFT-сериалом Take My Muffin.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

"Это его сын": СМИ раскрыли тайну внебрачного ребенка Александра Абдулова
"Это его сын": СМИ раскрыли тайну внебрачного ребенка
В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы
В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические
В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре образовательных центра «Точка роста»
В 2021 году в Дрожжановском районе Татарстана открылись четыре
В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб»
В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб»
На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России
На Всероссийском открытом уроке рассказали о современных героях России
Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»
Стартовал прием заявок на конкурс «Здоровое питание школьника»
Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ
Эксперты сообщили о прекращении блокировки доступа к сети Tor в РФ
Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили электроэнергию на 70 млн рублей
Россети: с начала года в Дагестане майнеры биткоина похитили
WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования
WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного
Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для декриминализации расчетов
Генпрокуратура поддержала введение цифрового рубля для
В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция
В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция
1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию NFT
1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого

Еще по теме

1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов
1inch Network обновил протокол агрегатора ликвидности с DEX
1inch анонсировал полный переход к ДАО
Группа «Руки Вверх!» выпустила NFT-коллекцию на Binance