1inch и ювелирный бренд Parts of Four выпустят совместную коллекцию NFT

DEX-агрегатор 1inch и ювелирный бренд Parts of Four (P4) выпустят совместную NFT-коллекцию на платформе Binance. Токены поступят в продажу 13 декабря, сообщили ForkLog представители проекта.

Основанная на каталоге P4 коллекция дебютирует в формате Mystery Boxes. Внутри таких «коробок» спрятаны случайные NFT, обладающие разными уровнями редкости. Цена каждой составит 25 BUSD.

Всего выпустят 22 000 токенов 31 разновидности. Они разделены на семь уровней редкости.

Один из NFT совместной коллекции. Данные: 1inch, P4.

NFT станут частью игрового проекта P4, ориентированного на изготовление и приобретение редких предметов одежды, которые можно будет использовать в метавселенной ювелирного бренда. Последнюю он анонсировал в ноябре 2021 года.

We have been developing Parts of Four in the physical world for 10 years, and it is my absolute dream-come-true to now extend this work into the Greater Metaverse and participate in this precipice moment!#p4NFT