3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12 декабря





В ближайшие выходные, с 9 по 12 декабря, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S подписчики Xbox Live Gold (а значит, и Xbox Game Pass Ultimate) могут бесплатно играть в 3 проекта — Chivalry 2, Trailmakers и Black Desert.

Дни бесплатной игры организованы в рамках акции Free Play Days. Это означает, что игроки могут провести сколько угодно времени в проектах вплоть до вечера 12 декабря. После, если они захотят, то могут купить полные версии этих игр и перенести туда свой прогресс.

Chivalry 2

Chivalry 2

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Возвращение на уникальное средневековое поле боя. Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица, вдохновленный средневековы…

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Trailmakers

Trailmakers

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Постройте автомобиль, самолет, лодку или даже… автосамолодку? С интуитивно понятным режимом строителя в Trailmakers это проще детского конструктора. Отправьте свои машины на опасные исследовательские задания, участвуйте в захватывающих гонках или соберите летающий автомобиль, о котором всегда мечтали, в режиме песочницы.

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Black Desert

Black Desert

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Black Desert — MMORPG c открытым миром, в котором можно насладиться разнообразным контентом: реалистичные сражения и осады, исследование новых территорий, торговля, рыбалка, укрощение, алхимия, кулинария, сбор и многое другое. Погрузитесь в мир, о котором вы только мечтали!

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