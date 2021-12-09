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343 Industries не рекомендует использовать Quick Resume в Halo Infinite

343 Industries не рекомендует использовать Quick Resume в Halo Infinite


Состоялся релиз игры Halo Infinite, и он не обошелся без проблем. Студия 343 Industries уже заявила, что она ведет работы по устранению целого ряда ошибок в Halo Infinite, которые выявили игроки на старте.

На приставках Xbox Series X | S есть специфичная проблема, связанная с функцией Quick Resume. Специалисты 343 Industries в Twitter указывают, что не рекомендуют продолжать игру Halo Infinite при возобновлении после Quick Resume:

Во время кампании Halo Infinite вы встретите шкафчики для брони, в которых хранится косметика для вашего MP Spartan [героя многопользовательского режима]. Если вы не в сети или отключены от услуг — что может произойти после Quick Resume — косметика не будет отображаться в вашем инвентаре MP.

Команда знает [о проблеме], и в конечном счете у нас будет исправление с обратной силой (вы получите косметику, которую заработали). На данный момент я рекомендую не продолжать сеанс Quick Resume и убедиться, что вы в сети, прежде чем входить в Zeta Halo.

Игра Halo Infinite уже доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и PC. В том числе, играть в кампанию Halo Infinite можно по подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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