Администрация Хомутово не выплатила подрядчику 2,8 миллиона за ремонт дорог

Прокуратура Иркутского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что администрация Хомутовского муниципалитета заключила с коммерческой фирмой контракт на ремонт автомобильных дорог местного значения. Летом работы на сумму 2,8 миллиона рублей выполнены в полном объеме и приняты заказчиком, однако в нарушение условий контракта не были оплачены в установленный срок.

Прокуратура района внесла представление главе администрации. После вмешательства надзорного ведомства долг погасили в полном объеме.