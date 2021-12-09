Активисты Российского движения школьников поздравили Героев России

Вадим Карасев

Накануне Дня Героев Отечества активисты Российского движения школьников (РДШ) поздравили в разных уголках страны её героев: в Свердловской области ребята пришли поздравить с праздником бойцов пожарной команды Специального управления федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России, в Звездном городке активисты РДШ поздравили космонавтов, а перед Городской клинической больницей № 40 в Москве провели акцию "Герои среди нас". Ребята вручали героям "звезду признания", выражая им благодарность за труд, мужество и службу во благо Отечества.

Персональное поздравление от активистов РДШ получил сегодня российский пилот гражданской авиации, командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший успешную аварийную посадку под Жуковским 15 августа 2019 года, Герой Российской Федерации Дамир Юсупов.



"Спасибо большое! Очень приятно, что в столь ранее утро вы, не беспокоясь за свое здоровье, свой сон… Молодцы! Очень приятно, что вы помните не только меня, помните героев нашей страны, героев Отечества, помните историю, сохраняете историю, сохраняете традиции", – сказал ребятам Герой России.

Активисты РДШ – представители Лесногородской школы городского округа Одинцово собрались перед входом в Городскую клиническую больницу № 40 г. Москвы. Перед зданием больницы вместе с художником Василием Базелем нарисовали красками на снегу образ врача со щитом, как символ защиты медиками людей от болезней. Ребята передали "звезду признания" главному врачу больницы – Денису Проценко и поздравили его с праздником.

"Мы решили выразить благодарность врачам в такое трудное время – пандемии ковида. Очень длительное время это идет. И врачи, вероятнее всего, даже не подозревают от том, что огромное количество людей выражает благодарность. И поэтому мы решили проявить креативность, чтобы это было у них на виду, сделать такой вот подарок, скажем так. Чтобы они понимали, что люди гордятся ими, что они выполняют очень большую работу", – рассказала участница акции Ольга Мясникова.

Звездный городок посетили активисты РДШ из школы имени В.М. Комарова с углублённым изучением английского языка, ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области. Там они вручили "звезду признания" Герою Российской Федерации, космонавту Салижану Шакировичу Шарипову. Космонавт рассказал ребятам о своих космических полетах и ответил на все вопросы школьников.

Завтра 9 декабря активисты РДШ планируют поздравить российскую лыжницу, пятикратную олимпийскую чемпионку, многократную чемпионку мира, Героя Российской Федерации Ларису Лазутину и российского медика, главного врача Нижегородской клинической больницы № 29, Героя Труда Российской Федерации Юлию Гаревскую.

Кроме того, на "Классном радио РДШ" 9 декабря в 13:00 по московскому времени состоится эфир, посвященный Дню Героев Отечества. В нем примут участие как активисты РДШ, так и те, кто удостоился звания Героя России. Эфир будет доступен к просмотру в официальном сообществе Российского движения школьников во ВКонтакте.

С 25 ноября для активистов РДШ были запущены онлайн акции. В Акции "Забота о Героях прошлого" участники наводят порядок на аллеях Памяти, воинских захоронениях, мемориалах и памятниках, расположенных в населённых пунктах. Работы можно увидеть в социальных сетях "ВКонтакте" или "Instagram" с хештегами: #РДШ #9декабря #ГероиПрошлого.

В акции онлайн формата – "Герои нашего времени" участникам предложено создать творческую работу, рассказывающую о случаях героизма простых граждан. Работы можно увидеть в социальных сетях "ВКонтакте" или "Instagram" с хештегами: #РДШ #9декабря #ГероиНашегоВремени.

В школах 10 пилотных регионов по реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" советники директоров по воспитанию проводят акцию "Встреча с Героем". Школьники проводят встречи с людьми, совершившими выдающийся поступок, который получил общественный отклик. Видеоотчеты проведения акции можно увидеть в социальных сетях "ВКонтакте" или "Instagram" с хештегами: #РДШ #9декабря #ВстречасГероем.