Альбина Джанабаева не собирается баловать детей

Альбина Джанабаева рассказала, как воспитывает своих детей. Сейчас 42-летняя артистка счастлива рядом с Валерием Меладзе и воспитывает вместе с ним троих наследников. Однако так было не всегда: сначала звезда больше пяти лет тайно встречалась с женатым артистом. Ей пришлось пройти через осуждение общественности и настоящую травлю. Обо всем это Джанабаева не жалеет, ведь теперь у нее есть любимые дети и муж. Общаясь с журналистами, артистка рассказала про секреты воспитания сыновей и дочери. «Все мы, когда представляем своих детей в будущем, видим смелых, умных, сильных людей, которые принимают решения, поступают так, как им велит сердце. Но при воспитании часто отталкиваемся от себя, чтобы нам было не громко, не шумно, спокойно. Все-таки нужно акцентироваться на личность ребенка и уже в детстве позволять ему выбирать, отстаивать свою точку зрения, брать на себя ответственность. Родители не должны забывать, что в конечном итоге главная цель воспитания — это сделать так, чтобы дети научились обходиться без нас», — уверена звезда.Альбина Джанабаева с мужем Напомним, долгожданная дочь родилась у Валерия и Альбины этой весной. Супруги мечтали именно о девочке, ведь они уже воспитывали двух мальчиков. Желая проводить как можно больше времени с наследницей, звезды даже отказались от услуг няни. Вскоре в Сети появился забавный ролик, в котором уставшие Джанабаева и Меладзе рассказывают о родительских буднях. «Мы записывали видеопоздравление для нашего товарища и в тот момент были в приблизительно таком состоянии, как в наших роликах, то есть домашние, слегка уставшие. Нас этот процесс очень повеселил и решили сделать видео для Instagram, причем идея была Валерия. Забавно, что заметки родоков многим понравились, нашли отклик», — поделилась артистка. Несмотря на статус многодетной мамы, отказываться от работы Альбина не намерена. Сейчас она трудится над программой «Простые секреты» на НТВ, а также продолжает записывать новые треки. В интервью для издания «Антенна-Телесемь» Джанабаева призналась, что очень ценит внимание верных поклонников. Некоторые фанаты следят за творческой деятельностью певицы на протяжении многих лет и интересуют их только ее карьерные достижения, а не личная жизнь.