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Авраам Руссо назвал заявления Иосифа Пригожина детской игрой

Авраам Руссо назвал заявления Иосифа Пригожина детской игрой
Певец Авраам Руссо высказался о выпадах продюсера в его адрес. Артист заявил, что в ближайшее время не намерен судиться с продюсером Иосифом Пригожиным. Как он думает, мужу Валерии нечего ему предъявить. По словам Авраама Руссо, у него есть гораздо больше поводов для исков, чем у продюсера. Руссо добавил, что Пригожин уже не раз его оскорблял, а также негативно высказывался о его семье. Сейчас все материалы в разработке адвокатов.
Иосиф Пригожин «В любой момент, по моей просьбе они начнут действовать. Но он и его сторонники покричали-покричали, поиграли на прессу и сдулись. Это просто детская игра у него такая», сказал Авраам Руссо. Напомним, что на одной из программ Авраам Руссо заявил о возможной причастности Иосифа Пригожина в покушении на него. В ответ продюсер заметил, что собирается обратиться в суд, сообщает «Собеседник».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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