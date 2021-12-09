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Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League выйдет в России

Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League выйдет в России


Несколько дней назад в мире состоялся релиз бандла Xbox Series S с уникальными наборами для двух игр — Fortnite и Rocket League. Российское подразделение Xbox сегодня объявило, что комплект станет доступен «в начале декабря» в российских магазинах — «М.Видео», DNS, Ozon, 1С Интерес. Стоимость бандла Xbox Series S с Fortnite и Rocket League в России составит 33499 рублей.

Напомним, что данный набор Xbox Series S включает в себя:



Стандартную игровую приставку Xbox Series S в белом цвете, с геймпадом.



Набор контента для Fortnite — костюм и украшение для спины набора Dark Skully, кирка Dark Splitter и 1.000 В-баксов.



Набор контента для Rocket League — корпус Purple Masamune, ракетный след Purple Virtual Wave, колёса Purple Zefram и 1.000 кредитов Rocket League.



3 месяца подписки Game Pass Ultimate.
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По материалам: newxboxone

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