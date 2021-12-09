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Белоруссия заявила о возможности локальной войны с Украиной

Белоруссия заявила о возможности локальной войны с Украиной

На фоне напряженности на белорусско-украинской границе возможно локальное боестолкновение — об этом предупредил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Он утверждает, что Киев провоцирует его страну.

По словам чиновника, соседнее государство якобы проводит военные учения "практически на государственной границе". Официальная причина маневров — борьба с нелегальной миграцией.

Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты… Хорошо, что не дошло до применения огнестрельных средств. Это может привести к локальному конфликту.

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, Вольфович подчеркнул: Минску очень бы не хотелось эскалации ситуации, но недавний случай нарушения границы боевым вертолетом ВСУ свидетельствует лишь об увеличении рисков.

"Провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков, — перечислил он возможные причины инцидента. — Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое удальство".

Секретарь белорусского Совбеза допустил, что его страна может предпринять зеркальные меры и тоже устроить маневры на границе, причем ее будет сложно в этом упрекнуть. Такого сценария в Минске тоже хотели бы избежать.

Ruposters писал, что в Евросоюзе ранее объяснили, почему не считают Светлану Тихановскую президентом Белоруссии.

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По материалам: uposters.ru

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