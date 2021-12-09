Библия о конце света: признаки апокалипсиса

Апостолы о признаках конца света

«Знайте также, что в последние дни наступят времена тяжелые. Ибо люди должны быть самолюбивыми, жадными, хвастунами, гордыми, богохульниками, непослушными родителям, неблагодарными, нечестивыми, без естественной привязанности, нарушителями перемирия, ложными обвинителями, несдержанными, жестокими, презирающими хороших, предателями, опрометчивыми, возвышенные, любящие удовольствия больше, чем любящие Бога. Имея вид благочестия, но отвергая его силу: от таких отвернитесь».

Время войн и силового решения проблем

Удовольствие побеждает моральность

Обеспечение потребностей тела стало главной темой сегодняшнего шоу-бизнеса, средств массовой информации и даже государственной политики.

О гибели человечества в Библии

Уже сейчас многие ученые утверждают, что она будет ядерной и приведет к гибели нашей планеты. То количество атомного оружия, что накопили люди, способно уничтожить Землю за очень короткое время и шанса спастись никто не получит.

Пандемия коронавируса заставила многих людей посмотреть на мир по-другому и вспомнить учения, которые говорят о конце света. Верующие находят в Библии упоминания о признаках, указывающих на приближение апокалипсиса.По мнению христиан, в последнее время преобладают признаки конца света. «Войны, голод, стихийные бедствия, невероятный и активный прогресс, отравление воздуха и воды. Птицы небесные и рыбы морей гибнут в огромных количествах» — это лишь некоторые из библейских знаков, которые Бог посылает людям.Знамения конца света описаны апостолом Тимофеем:Эти стихи из Библии предсказывали великое моральное падение нашего общества. Все признаки указывают на приближение второго пришествия Иисуса Христа, перед которым человечество ждет множество испытаний. И большинство из них связаны с отсутствием веры в Бога и подмены понятия моральности в обществе.По мнению верующих, наступили опасные времена. Давайте просто возьмем один пример, что происходит сегодня.Во всем мире идут восстания, люди протестуют и бунтуют, свергаются правительства. Люди начинают видеть силу, которую они имеют, если собираются вместе. А это очень опасная ситуация, которая приведет к формированию образа зверя, что может стать причиной наложения его метки.Создание мировой экономической системы, когда страны близки к банкротству и связаны единой валютой, может стать первым шагом к соблюдению знака зверя, готового всех покупать и продавать, как упоминается в Откровении Иоанна Богослова.Мы живем в мире, полном искателей удовольствий. Люди готовы переступить через моральные устои, чтобы обеспечить себе бесконечное веселье, безбедное существование и телесные утехи. И это в нашем мире стало главной потребностью для многих людей. Бог и вера в него отошли на задний план.Люди не задумываются, что они теряют человеческий облик и воспитывают своих детей потребителями, для которых важнее всего выделиться в обществе, и не всегда это будет выглядеть добропорядочно и этично.Люди живут так, как будто ничего не произойдет, не думая о своем будущем и будущем следующих поколений. А это является еще одним признаком Апокалипсиса, описанном в Книге откровений.Всадники Апокалипсиса и снятые печати со священной книги будут сопровождаться страшными катаклизмами и бедами, которые приведут к гибели миллионов людей. Исследователи Книги откровений считают, что это может произойти в будущем в результате Третьей мировой войны.Ядерное оружие может вызвать землетрясения и другие ужасающие события. Например, вулканический мусор, загрязняющий воздух, в результате чего появляется красная луна и темное солнце.В другой интерпретации апокалипсиса описывается, что человечество станет настолько злым, что весь мир рухнет в результате страданий и смерти, которые люди сами и создают. Это также можно рассматривать как гнев Бога. Он не причинит вреда христианам, потому что все они уже уйдут из-за войны против христианской церкви. И тогда будет открыта последняя печать.