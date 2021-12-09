Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году

Четыре проекта будет реализовано в Правобережном округе в Иркутске по программе «Народные инициативы» в 2022 году. Работы будут выполнены администрацией города, сообщает пресс-служба думы со ссылкой на депутатов Сергея Юдина, Георгия Ни и Алексея Распутина.

В округе №19, который курирует Сергей Юдин, будет благоустроена территория возле Иркутского дома ветеранов на улице Богдана Хмельницкого, 4. На 20 округе приведут в порядок территорию школы №10 на улице Шевцова, 16. Сейчас в школьном сквере стоит почти пришедшая в негодность игровая площадка для малышей и спортивная площадка, на которой нужно заменить покрытие и оборудование.

Георгий Ни:

– В школе учится 1215 детей. Многие ребята в этом сквере ждут начала занятий, автобус или родителей после уроков, просто отдыхают от учебы. Им нужно комфортное и безопасное место с современным оборудованием. Таким местом как раз может стать новая игровая площадка со спортивными тренажерами.

Еще два проекта будут реализованы в округе №22, депутатом от которого является Алексей Распутин. Планируется благоустроить спортивное общественное пространство в микрорайоне Славный (между улицами Малиновая и Звездная). А на пустыре за торговым центром «Флагман» на улице Братской, 2/1 планируют обустроить «Спортпарк Ушаковский» со скейт-площадкой.

Алексей Распутин:

– В округе нет ни одного скейт-парка, досугового учреждения, но спрос на них большой. В Славном нет ни одной спортплощадки, а микрорайон, между тем, активно застраивается. Каждая народная инициатива крайне необходима предместью Рабочее.

Всего на рейтинговое голосование по проекту «Народные инициативы» было представлено 54 предложений со всех четырех административных округов. Участие в голосовании приняли более 55 тысяч иркутян. Идеи, получившие наибольшее количество голосов, реализуют в 2022 году.