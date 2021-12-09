Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году

Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году

Четыре проекта будет реализовано в Правобережном округе в Иркутске по программе «Народные инициативы» в 2022 году. Работы будут выполнены администрацией города, сообщает пресс-служба думы со ссылкой на депутатов Сергея Юдина, Георгия Ни и Алексея Распутина.

В округе №19, который курирует Сергей Юдин, будет благоустроена территория возле Иркутского дома ветеранов на улице Богдана Хмельницкого, 4. На 20 округе приведут в порядок территорию школы №10 на улице Шевцова, 16. Сейчас в школьном сквере стоит почти пришедшая в негодность игровая площадка для малышей и спортивная площадка, на которой нужно заменить покрытие и оборудование.

Георгий Ни:
– В школе учится 1215 детей. Многие ребята в этом сквере ждут начала занятий, автобус или родителей после уроков, просто отдыхают от учебы. Им нужно комфортное и безопасное место с современным оборудованием. Таким местом как раз может стать новая игровая площадка со спортивными тренажерами.

Еще два проекта будут реализованы в округе №22, депутатом от которого является Алексей Распутин. Планируется благоустроить спортивное общественное пространство в микрорайоне Славный (между улицами Малиновая и Звездная). А на пустыре за торговым центром «Флагман» на улице Братской, 2/1 планируют обустроить «Спортпарк Ушаковский» со скейт-площадкой.

Алексей Распутин:
– В округе нет ни одного скейт-парка, досугового учреждения, но спрос на них большой. В Славном нет ни одной спортплощадки, а микрорайон, между тем, активно застраивается. Каждая народная инициатива крайне необходима предместью Рабочее.

Всего на рейтинговое голосование по проекту «Народные инициативы» было представлено 54 предложений со всех четырех административных округов. Участие в голосовании приняли более 55 тысяч иркутян. Идеи, получившие наибольшее количество голосов, реализуют в 2022 году.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году
Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году
Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году
Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе
Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во
Власти Иркутска пересмотрят план города в 2022 году
Власти Иркутска пересмотрят план города в 2022 году
О рамочном характере законопроекта о QR-кодах заявил президент РФ
О рамочном характере законопроекта о QR-кодах заявил президент РФ
Год Черного Водяного Тигра 2022: что нельзя ставить на стол и дарить на праздник
Год Черного Водяного Тигра 2022: что нельзя ставить на стол и дарить
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Какие быстрые, но вкусные закуски можно приготовить на Новый 2022 год
Какие быстрые, но вкусные закуски можно приготовить на Новый 2022 год
16 забавных случаев, когда люди решили, что 30 лет — это уже отличный повод для шутки
16 забавных случаев, когда люди решили, что 30 лет — это уже отличный
Microsoft зарегистрировала новый товарный знак Halo: The Endless
Microsoft зарегистрировала новый товарный знак Halo: The Endless

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого

Еще по теме

Стела в виде лампочки и скейт-парк появятся в Свердловском округе в 2022 году
В год спорта на улице Лермонтова в Иркутске установили две спортивные площадки
В парке Серпухова появилась новая игровая площадка
В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков