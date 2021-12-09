Чубайс пригрозил повторением девяностых и рассказал, как этого избежать

Вадим Карасев

Экс-глава "Роснано", спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что России грозят "лайт 90-е", если она не пойдет по пути энергоперехода.

Выступая на конференции газеты "Ведомости" "Будущее возобновляемой энергетики в России", управленец предложил начать этот процесс с социальной политики, а лишь затем уже заняться возобновляемой энергетикой. По словам Чубайса, неправильно выделять помощь целым категориям граждан — необходимо индивидуально поддерживать тех, у кого действительно низкие доходы.

Цифровизация дает возможность перейти от поддержки по категориям к поддержке по доходу. Я очень люблю свою внучку, но не должна она получить выплаты за коронавирус.

Если власти не займутся энергопереходом, к 2035 году Россия потеряет 10% ВВП на одном только экспорте, прогнозирует спикер. Все это он сравнивает с кризисом 1990-х годов. Углеродный трансграничный налог — "кувалда", но и не самая большая проблема.

"Внутри сидит трансграничный углеродный налог, но это очень небольшая часть. 10% ВВП — это совсем взрослая история, нам точно не надо 90-е "лайт" устраивать. Трансграничным налогом занимается Минфин, но это не самый главный риск для России... Только запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года в рамках "Зеленого курса" — это ударная штука. Нетрудно догадаться, что произойдет с рынком нефтепродуктов. А до этого будет идти снижение объема производства и объема рынка", — сказал он.

Продавая водород, подчеркивает Чубайс, российская сторона не должна считать приемлемым вариант, когда ей будут говорить о готовности покупки только зеленого водорода. Технология его производства должна оставаться делом производителя, торг может идти только вокруг выбросов CO2.

Ранее экс-руководитель "Роснано" оценил суммарный оборот новейших отраслей, которые появятся в ближайшие 10 лет, в $50 млрд. Он предрекает России масштабную экономическую трансформацию и фантастические возможности — их важно не упустить, иначе можно проиграть даже Украине. До этого стало известно, что именно Чубайс будет вести переговоры с ЕС по углеродному налогу.