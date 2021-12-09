Дана Борисова перекачала жир в интимные зоны

45-летняя ведущая Дана Борисова решила поделиться впечатлениями после преображения. Звезде программы «Армейский магазин» не нравилась ее фигура. Она призналась, что за год набрала больше девяти килограммов. Вес Даны увеличился до 62 килограммов. Больше всего ведущую расстраивал ее живот. Попытки похудеть приносили незначительный результат. «Я бесконечно пыталась это делать: интервальное голодание, кетодиета. Я уже этим голоданием два месяца живу. Ну там полтора-два килограмма уходят — и всё. А самое главное — оставалась проблемная зона живота. Там надо было весь живот откачать, а теперь еще и кожу ушивать после операции, потому что есть ее избыток, она висит и всё равно дает объем», — пожаловалась уроженка белорусского Мозыря. Борисовой откачали жир из проблемных зон и добавили там, где его было недостаточно. Врачи выписали ей обезболивающие, однако они не понадобились. Неприятные ощущения оказались терпимыми.Дана Борисова в купальнике «Я сделала липомоделирование. Это липосакция живота, внутренней и внешней стороны бедер, подтяжка спины. И хирург добавил чуть-чуть жира в ягодицы. У меня уже пошел процесс заживления всех проколов и надрезов. Сильно чешется. Я по-прежнему в утягивающем белье, буду носить его еще недели две. Но чувствую себя хорошо... Не жалею ни капли, что решилась на это», — пояснила теледива. Дана уточнила, что доверилась специалисту, который 12 лет назад увеличивал ей грудь. «Мой хирург и еще один знакомый врач убедили, что всё будет нормально, хотя моя подружка, которая делала себе липосакцию три месяца назад, кошмарила меня, что будут такие боли! Что ни помыться, ничего не сделать. Но у меня всё хорошо, без последствий. Я выписалась в пятницу в 10 утра, в субботу я отстояла на каблуках пятичасовую съемку, а в понедельник я уже в Питер полетела на съемки», – сообщила Борисова Womanhit.