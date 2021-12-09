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Дебютные фильмы молодых режиссёров могут получить полное финансирование государства

Дебютные фильмы молодых режиссёров могут получить полное финансирование государства

12:03  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 1262401-7



Государство может взять на себя полное финансирование дебютных фильмов режиссёров-выпускников, которые будут сниматься в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал 9 декабря принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Документ касается как игровых, так и документальных и анимационных фильмов.

Первый зампред Комитета Елена Драпеко рассказала, что в настоящее время дебютные работы финансируются только на 70 процентов, а неизвестному режиссёру тяжело собрать недостающую сумму на съёмки. 

«Мы считаем, что с этим нужно не только соглашаться, но и аплодировать нашему Министерству культуры и, в том числе, ВГИКу», — сказала она на заседании комитета.

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Драпеко обратила внимание на то, что в год из вузов выпускается более 500 молодых режиссёров и к законопроекту возникает вопрос о финансировании.

Замминистра культуры Алла Манилова ответила, что деньги будут выдаваться по итогам конкурса. «Никто в законе не говорит о том, что мы должны каждого из 500 ежегодных выпускников профинансировать его творческий поиск. Нет, это конкурс. Это такой же конкурс, такие же питчинги, как и с большим кино, которое финансируется на 70 процентов», — пояснила она.

Манилова добавила, что художественные фильмы будут стоить федеральному бюджету в среднем 30 миллионов рублей, документальные — три миллиона, анимационные - примерно 22,5 миллиона рублей.

«Кроме молодёжного поиска, который будет в трёх номинациях кино оплачиваться полностью государством, нашим законопроектом предусмотрено, что уже в независимости от возраста кинематографиста должны получить поддержку государства полную следующие категории фильмов: уникальное авторское кино, уникальные авторские анимационные фильмы, документальные научно-популярные фильмы», — сказала замминистра.



#кино


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По материалам: pnp.ru

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