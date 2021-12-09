Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

DeepMind представила языковую модель с 280 млрд параметров

DeepMind представила языковую модель с 280 млрд параметров


Британская ИИ-лаборатория DeepMind разработала большую языковую модель Gopher, содержащую 280 млрд параметров. По словам исследователей, чем крупнее модель, тем точнее она работает.



Ученые с помощью собственного исследования подтвердили гипотезу, что от размера языковой модели зависит точность ее работы. В результате увеличения количества параметров производительность Gopher повысилась в наиболее распространенных эталонных тестах, таких как анализ настроений и обобщение.


«Один из ключевых выводов статьи заключается в том, что прогресс и возможности больших языковых моделей все еще увеличиваются. Это не та область, которая вышла на плато», — сообщил исследователь DeepMind Джек Рэй.


Однако ученые выявили ряд недостатков у данного подхода. По словам Рэя, существует множество вариантов, когда модель может выйти из строя:


«Некоторые из этих способов связаны с тем, что модель просто недостаточно хорошо понимает то, что она читает».


Рэй считает, что проблему непонимания контекста можно решить увеличением количества обучающих данных и масштабированием моделей.


Он добавил, что есть и другие проблемы, такие как укрепление стереотипных предубеждений, распространение дезинформации или токсичная лексика. В DeepMind считают, что масштабирование не поможет устранить эти недостатки.


«В этих случаях языковые модели потребуют “дополнительных процедур обучения”, таких как отзывы пользователей-людей», — отметил Рэй.


О том, появится ли Gopher в открытом доступе неизвестно. В DeepMind намерены продолжить изучение языковых моделей, чтобы сделать приложения с искусственным интеллектом безопасными и прозрачными.


Напомним, в октябре Microsoft и Nvidia представили языковую модель Megatron с 530 млрд параметров.


В августе израильский стартап разработал доступную альтернативу GPT-3. Самая большая версия модели содержит 178 млрд параметров.


В январе исследователи из команды Google Brain представили языковую модель с 1 трлн параметров.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ
Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских школьников
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских
Дислексия: советы учителям и родителям
Дислексия: советы учителям и родителям
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах бабушки
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные дома
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и ветер
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Еще по теме

Google создаст для StarCraft II искусственный интеллект
Google DeepMind AI обходит человеческих профессионалов в области чтения по губам
Всего 4 часа: нейросеть Google стала лучшим в мире шахматистом
Alphabet основала новую компанию для поиска лекарств с помощью ИИ