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Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году

Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году

Взрослые деревья вместо тоненьких саженцев будут сажать в Иркутске в 2022 году. Необходимое оборудование закупил Горзеленхоз. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря.

Руслан Болотов:
- Закуплена специальная техника, чтобы высаживать на улицы Иркутска большие деревья прямо с землей. Это не саженцы, которые не приживаются в силу многих обстоятельств, а уже полноценные деревья, не придется ждать 25 лет, пока они вырастут. То есть, красиво на улицах города будет сразу. Такие деревья есть в питомниках Горзеленхоза.

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По материалам: irk

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