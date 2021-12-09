Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году

Взрослые деревья вместо тоненьких саженцев будут сажать в Иркутске в 2022 году. Необходимое оборудование закупил Горзеленхоз. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря.

Руслан Болотов:

- Закуплена специальная техника, чтобы высаживать на улицы Иркутска большие деревья прямо с землей. Это не саженцы, которые не приживаются в силу многих обстоятельств, а уже полноценные деревья, не придется ждать 25 лет, пока они вырастут. То есть, красиво на улицах города будет сразу. Такие деревья есть в питомниках Горзеленхоза.